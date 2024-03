Kruiisilaeva töötaja paljastab: kas laevas on olemas ka vangla?

Kruiisilaevad on justkui väikesed linnad, kus on olemas poed, spaad, kontserdisaalid ja imelised söögikohad, kuid nagu igas suures asumis on ka uhketes veesõidukites pisut tumedam pool. Kuigi sellest räägivad vähesed, on kruiisilaevades olemas surnukuurid ning paigad, kus hoitakse inimesi, kes reisi ajal mõne kuriteo korda saadavad.