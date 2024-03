SINNA JA TAGASI ⟩ Millest laulsid Oompa-Loompad?

Ega pea häbenema, et hinnad käivad üle jõu. Ka varem Läänemere kruiisilaevadel tublisti kulutanud rootslased on krooni nõrkuse tõttu hakanud välisreise vältima. Paljudel ettevõtetel läheb aga hästi. Swedbank Research & Macrobondi statistikast ilmneb, et mittefinantsettevõtete müügitulu on palju suurem pikaajalisest trendist. Kasumi osakaal käibest on suurem, kui oli 2018. ja 2019. Kui õnnetu Nordica kõrvale jätta – ootamatult on pärast erikontrolli avastatud, et raha kaotava allhanketeenuse osutamine ei olegi Eesti strateegiline huvi ja kümnete miljonite kaupa raha neelanud Nordic Aviation Groupi kõik 400 000 aktsiat on valitsus valmis huvilisele loovutama 10-eurose nimiväärtusega –, siis ollakse enamasti edukad ka transpordisektoris.