TOHOH! ⟩ Reisiekspert paljastab, miks ta alati käterätiku hotellitoa ukse vahele paneb

Paljude inimeste jaoks on just reisimine viis, kuidas ennast arendada, harida ning näha kõike, mida maailma erinevatel paikadel on pakkuda. Kuigi seiklemine on lõbus ja põnev, võib ette tulla ka ehmatavaid ja lausa ohtlikke olukordi, mille jaoks pole alati võimalik valmis olla. Üks kogenud reisija aga jagas hiljuti nippe, kuidas hotellitubades peatudes ennast võimalikult turvaliselt tunda.