ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Huumorit, džässi ja õiteilu

Kui aga tahaks end töönädalast välja lülitada mõnel näitusel või kontserdil, siis võib laupäeval sammud seada Nõmme kultuurikeskusesse, kus on Daniel Veinbergsi stand-up soolotund «Armutu». Nagu Veinbergs ise ütleb, on «Armutu» südamlikult toksiline kogum lugusid, anekdoote ja riffe, mida ta on lihvinud viimased kaks aastat nii Eesti kui Austraalia publiku ees.