Miks lennukid Tallinnas alati maanduda ei suuda?

Täna ja eile on Tallinna kimbutanud udu ja madal pilvisus. Eilse seisuga jäi ilma tõttu ära küll vaid üksainus lend (Tallinna otsustas jätta hilisõhtul lendamata Lufthansa ning reisijad jõudsid kohale täna südapäeval), kuid nagu teavad sagedased reisijad, juhtub ilma tõttu Tallinna lendude ärajäämist üsnagi sageli. Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste lausus, et lisaks udule ja pilvede kõrgusele võivad õhusõiduki maandumist ja õhkutõusu häirida ka näiteks tugev tuul, eriti külgtuul, tihe lumesadu, jäävihm ja äike. «Samuti on oluline lennuraja seisukord, mida mõjutavad näiteks tugev külm tuul, jäävihm ja tihe lumesadu.«