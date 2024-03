Pilt on illustreeriv.

Kuigi lennukitega reisimine on üks turvalisemaid viise, kuidas pikki maid läbida, võib reisi ajal nii mõndagi juhtuda. Õnneks on lennusaatjatel palju oskusi, kuidas lennu ajal turvalisust tagada, ning hiljuti sotsiaalmeediasse postitatud videos selgub, et lennuki personal muretseb reisijate ohutuse pärast isegi istudes.