VEEL ÜKS MAKS ⟩ Hispaania populaarne vaatamisväärsus hakkab turistidelt tasu küsima

Linnapea Jose Luis Sanzi sõnul on kunagine uhke Plaza de España väljak lagunemas ja kubiseb ebaseaduslikest müüjatest, kes võtavad väljakul palju ruumi. «Me plaanime sulgeda Plaza de España väljaku ja küsida turistidelt tasu, et seda säilitada ja kaitsta,» kirjutas pahane linnapea esmaspäeval sotsiaalmeediaplatvormile X. Mees jagas sotsiaalmeedias ka videot katkistest plaatidest mosaiikseinal ning muid kahjustusi, mida hoolimatud turistid ajaloolisele paigale on tekitanud, kirjutab New York Post.

Tuhanded inimesed üle kogu maailma külastavad iga päev väljakut, et nautida seal toimuvaid kontserte, näidendeid ja moeetendusi. 15 000 ruutmeetri suurune väljak ehitati 1929. aastal toimunud Ladina-Ameerika näituse jaoks loodud kompleksi osana ja see on tuntud 1999. aasta Tähesõdade frantsiisi filmi «The Phantom Menace» («Nähtamatu oht») võtteplatsina.

Plaza de España. Foto: Shutterstock

Uskumatult detailne paik läbis rohkem kui 15 aastat tagasi intensiivse renovatsiooni, mis läks linnale maksma peaaegu 10 miljonit eurot. «Ainuüksi linnavolikogu eelarvega ei saa me säilitada oma pärandit ega tagada monumendi ohutust,» kirjutas linnapea sotsiaalmeedias. Poliitik pole veel paljastanud, kui suurt tasu turistid maksma hakkavad, kuid ta kinnitas, et kohalikke elanikke see ei mõjuta ning nemad raha välja käima ei pea.