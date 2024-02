ÜLLATAV ⟩ Just nendesse paikadesse tahetakse sel aastal kõige enam reisida

Kõikidest reisidest lausa 77 protsenti tehti Euroopa Liidu riikidesse – kõige enam külastati Soomet ja Lätit. Euroopa Liidu välistesse riikidesse reisiti mullu viiendiku võrra enam. Reisibüroo Tuusik andmetel on üheks meelispaigaks Türgi, mida toetab ka Eesti Panga reisistatistika. Tuusiku esindaja sõnul on eestlaste seas endiselt populaarsed sihtkohad ka Tenerife, Kreeka ja Egiptus.

Kaugematest sihtidest köidab tähelepanu imelise loodusega Sri Lanka

Kui vaadata Euroopast kaugemale, siis talvehooajal kogub populaarsust Lõuna-Aasias asuv Sri Lanka. Tänavu on sinna võimalik lennata ka otselennuga, mille sisse jääb tankimine Bahreinis ning kuna sihtkoht on uus, siis on ka huvi arvestatav.

Eelolevaks suvehooajaks on samuti laienenud sihtkohtade valik, kuna Eesti turule on tulemas uus reisikorraldaja, kes hakkab lennutama Küprosele, Albaaniasse ja Kreekas asuvale Evia poolsaarele. Eelbroneeringud näitavad aga juba praegu, et huvi Türgis puhkamise vastu on jätkuvalt suurim.

Reisiplaane tehakse pikemalt ette ja välditakse kõrghooaega

Reisibüroo Tuusiku esindaja sõnul on hakatud oma reise oluliselt rohkem ette planeerima ja juba otsitakse reise 2024/25. talvehooajaks. Raske öelda, kas põhjuseks on hirm majanduslanguse ees, hindade jätkuv kasv või fakt, et suur osa reisihuvilistest jäid mullu puhkusest ilma, sest turgu tõmmati võrreldes 2022. aastaga korralikult koomale ja lennukohti oli oluliselt vähem.