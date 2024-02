Jaapan ja Indoneesia panustavad automatiseeritud piiriületusele

Automatiseeritud piiriületust kasutavad paljud riigid, kuid see, kes ja mis tingimustel on teenuse kasutamiseks kõlblikud, varieerub. 2017. aastal Austraalias tehtud fotolt on näha, et eurooplastest said automaatvärava kaudu Austraaliasse vaid rootslased, britid, itaallased, prantslased ja šveitslased.

Foto: MDRX / WIkimedia Commons