Uus trend Americanilt: reisijail on edaspidi lihtne boonusmiilidest ilma jääda

USAst on saanud alguse paljud lennundusmaailma trendid. Alates 1. maist 2024 väljastatud piletite eest teenivad American Airlinesi AAdvangatage lojaalsusprogrammi liikmed miile vaid siis, kui nad on pileti broneerinud otse American Airlinesi kanalitest või koostööpartnereiks olevate lennufirmade käest. Erandeiks on korporatiivlepingu omanikud ning need reisibürood, keda American Airlines peab oma eelistatud partneriteks. Viimaste nimekiri tehakse avalikuks aprilli lõpus. Samas on ka erandile erand: odavaimate ehk Basic Economy piletite puhul on reisijail miilide teenimine võimalik vaid siis, kui need osta otse lennufirma kanalitest.