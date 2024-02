GALERII ⟩ Skopje: maavärinast üles ehitatud linn Balkani südames

Skopjet tabas 1963. aastal tugev maavärin (neid on on olnud ka kauges minevikus), mille käigus hävis 80 protsenti linnast. Järgnevatel kümnenditel ehitati see uuesti üles, kuid näiteks 1990. aastatel seda väisates erilist muljet ei jäänud - see oli tüüpiline hiljuti sotsialismiajastust vabanenud Balkani linn.