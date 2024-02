Sel nädalal on taas probleeme tekitanud Soome ettevõtte Valmeti poolt 1984. aastal ehitatud laev, mis seilas pärast valmimist uhke Birka Princessi nime all. Kruiisilaev sõitis Ahvenamaa lipu all 20 aastat, viies reisijaid Stockholmist Maarianhaminasse ja tagasi, nädalavahetustel ka Visbysse ja Gdyniasse ning vahel Tallinna. Suured muutused saabusid 2006. aastal, kui laev müüdi algselt Küprose ja seejärel Kreeka laevakompaniile ning laeva uueks nimeks sai Sea Diamond. Suur kruiisilaev sai Kreeka lipu all sõita vaid neli kuud, kui seda tabas kohutav õnnetus.