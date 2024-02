ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel pidulikul nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Suusatamisest jalgpallini

Võta talvest viimast

Kuna silmapiiril terendavad kevadised plusskraadid, on küünlakuu lõpp tagumine aeg nautida tegevusi, mis eeldavad looduslikku lund ja jääd. Näiteks mine Peipsi äärde karakatitsate paraadile. Karakatitsad on ilmatuma suurte ratastega iseehitatud autod, mida kalurid kasutavad järvejääl liikumiseks. Nende masinate auks on loodud üritus nimega Kallaste Karakatitsa, kus saab näha kõiki Peipsi piirkonna ägedamaid jääsõidukeid. Seega, kui nädalavahetuse käigud on veel lahtised, siis pühapäeval võib võtta suuna Kallaste poole, kus lisaks imeliikurite näitamisele pakutakse ka kohalikku kultuuri ja toitu.