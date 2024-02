LÖÖK RAHAKOTILE ⟩ Populaarset puhkepaika külastavad turistid peavad hakkama maksu maksma

Indoneesias asuvale Bali saarele reisivad turistid peavad nüüd arvestama ühe lisatasuga, sest saar otsustas kõikidelt külalistelt maksu küsima hakata. Alates 14. veebruarist kehtima hakanud turistitasu on küll vaid 150 000 Indoneesia ruupiat ehk 8,91 eurot, kuid saare juhid usuvad, et see aitab kohaliku looduse säilimisele palju kaasa.