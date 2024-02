ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Kel nägemata Toomas Volkmanni seni suurim isikunäitus «täis minevik» Fotografiskas või siis Eesti naisliikumiste ajalugu tutvustav näitus «Välja ahju tagant!» Vabamus, on nüüd õige aeg nende külastamine plaani võtta.

Kõlagu muusika

Nädalavahetus on ka aeg teha kõrvale pai ning minna kontserdile. Näiteks Vanemuise kontserdimajas toimub kontsert «Rhapsody in Blue», kus tulevad esitusele nii originaallooming kui 20.-21. sajandi heliloojate teoste seaded. Kontserdi kava on mitmepalgeline, et esitleda kuulajale värvikat ansamblikoosseisu ja muusikaajaloos kullaproovi pälvinud teoseid.

Pühapäeval toob legendaarse Dire Straitsi endine liige Chris White koos The Dire Straits Experience'ga Alexela kontserdimaja lavale ühe maailma kuulsaima bändi loomingu. Õhtu jooksul tehakse läbivaade Dire Straitsi parimatest paladest, muuhulgas kõlavad hitid «Sultans of Swing», «Money for Nothing», «Private Investigations» ja paljud teised.

Estonia kontserdisaalis toimuv kontsert «Renessansi kõlamaastikud Pariisis» viib kuulaja ajas veelgi kaugemale, täpsemalt renessansiaegsesse Pariisi. Kontserdil tuleb esitusele prantsuse muusika parim osa – kõrgstiilis šansoonid kuni rahvatantsuni. Ja kes tahab nädala lõpus sõbrapäeva tähistada, siis laupäeval toimub Carl Robert Jakobsoni talumuuseumis sõbrapäevakontsert, kus akustilisel kitarril esitab oma loomingut muusik Jaan Pehk.

Loodus kutsub

Üks mis kindel: ahhetama panevate looduselamuste vastu ei saa ikka miski, eriti veel siis, kui vabas õhus saab toimetada koos pere ja sõpradega. Tõukekelgumatk Taevaskoja radadel on meeldejääv kogemus nii lastele kui suurtele. Täpselt sama saab öelda ka valguskelgumatka kohta. Kiirustage, kelgumatkajad, kiirustage, sest kevad läheneb ja lund ei pruugi enam kauaks olla!

Rakendisõit kelgukoertega Kõrvemaa kaunis looduses Alaska malamuutide seltsis on pere pisematele otsekui vastlasõidu eest. Kui aga tahaks sõita hoopistükkis jääl ja nii, et saab natuke lihasedki tööle panna, siis jääolud Pihkva järvel on praegu suurepärased elektrifätiga matkamiseks.