Õhusõidukites on eraldi alad lennusaatjatele ning pilootidele, kuhu tavaliselt teisi inimesi ei lubata ning seetõttu on selle ümber palju salapära. Kuigi need on vaid ruumid, kus lennuki personal süüa ja puhata saab, on lennukis ka pagasiruum, kus toimub palju rohkem kui reisijad arvavad.