ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Vastlatele hoog sisse

Vastlapäev on Eesti rahvakalendris üks populaarsemaid tähtpäevi. Eriti meeldib see talve selgroo murdumist märkiv tähtpäev just lastele. Tori hobukasvanduses toimub pühapäeval meeleolukas kogupere vastlatrall. Saapaviskamine, kepphobusterada, põrsaste või kada ajamine, vastlavurri keerutamine ja (lumepalli) veeretamine on tegevused, mida seal lisaks hobusõidule teha saab.