Mees nimega Eoin Michael Cahill broneeris endale lennupileti 2. jaanuariks, et lennata Dublinist Kopenhaagenisse, kuid ta otsustas enda reisi pikendada ja veel pisut aega Iirimaal veeta.

Mehe suureks üllatuseks sai aga tema ülemus järgmisel päeval Ryanairilt kirja, milles seisis, et Cahill oli lennul häirivalt käitunud. Nad kirjeldasid e-kirjas, et väidetavalt oli just Cahill põhjustanud lennuki personaliga suure tüli, mille lahendamisesse pidi isegi lennujaama politsei sekkuma.