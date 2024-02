Pilt on illustreeriv.

Alanud nädal on kujunenud reisikorraldamise valdkonna tippajaks, mille raames saavad Eesti inimesed leida parimaid reisipakkumisi. Eesti ühe vanima reisikorraldaja TEZ TOURi hinnangul toimub just alanud nädala jooksul aktiivseim puhkusereiside soetamine, milleks ettevõte on omalt poolt ette valmistunud.