PALJASTUS ⟩ Sel põhjusel ei tasu ööbimispaigas liialt palju kaebusi esitada

Videos selgitas naine, et paljudel hotellikettidel on enda andmebaas, kuhu nad panevad kirja, milliseid kaebusi ööbijad on esitanud ning missuguseid kompensatsioone hotell neile pakkunud on.

«Hotellide süsteemist on võimalik leida, mille üle inimesed on kaebusi esitanud, millist kompensatsiooni nad said ning lugeda kommentaare, mida kaebuse esitanud inimese kohta kirjutati,» jagas naine. «Mõnikord leidub inimesi, kes esitavad kaebusi iga kord, kui nad hotellis ööbivad,» paljastas ta. Naise sõnul üritavad inimesed vahel probleeme välja mõelda, et hotellilt ööbimise eest raha tagasi saada või mõnusa kogemuse pealt natuke raha kokku hoida.

Ta selgitas, et Hyatti hotelliketis töötades puutus ta kokku ühe külastajaga, kes väitis iga kord hotellis ööbides, et nad tähistavad naisega aastapäeva ning seetõttu peaksid töötajad talle kindlasti tasuta veinipudeli tuppa saatma. Andmebaasi jälgides tuli aga üsna ruttu välja, et mees tegi seda erinevatel kuupäevadel ja tahtis vaid hotelli kulul pisut alkoholi nautida.

Video alla kommentaare jätnud inimesi ajas kavalate ööbijate käitumine vaid raevu ning nende sõnul rikuvad nad hulgaliselt kaebusi esitades ka teiste, päris muredega külastajate kogemusi. Mitmed kommenteerijad aga arvasid, et tegelikult pole ööbijate käitumine täielikult vale, sest hotelliketid ei jää ühe tasuta veinipudeli pärast vaeseks.

Naise sõnul ei pea aga iga probleemiga hotelli töötajate poole pöördudes kartma, et sellest märk maha jääb. Ta jagas, et töötajad on kohustatud kaebusi üles märkima vaid siis, kui ööbijale makstakse selle eest kompensatsiooni.