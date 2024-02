Turismimessil saab maitsta angerjasuppi ja UNESCOsse pürgivat rooga

«Igast piirkonnast on kohal mitmeid väiketootjaid, kelle toodangut igapäevaselt kauplustest osta ei saa, mistõttu maitseelamused on tõeliselt erilised,» kommenteeris Touresti korraldaja, Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu peasekretär Merike Hallik.

Üks põnevamaid toidupiirkondi on Mulgimaa, mis on ainus regioon Eestis, millel on nii mitu omanimelist toitu – mulgi puder, mulgi kapsad, mulgi korp ja mulgi kama. Eelmisel aastal esitati seakõrnetega kartuli-tangu puder ehk mulgi puder UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja ning kindlasti ei puudu see traditsiooniline roog ka Elamused ja maitsed hallist.