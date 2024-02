Tallinna lennujaama miljoneid maksev turvauuendus intensiivistub

Veebruarikuus lähevad Tallinna lennujaamas väljavahetamisele viiest reisijatel kaasasoleva pagasi kontrollimiseks mõeldud seadmest kolm. Masinate väljavahetamisega alustati juba 16. jaanuaril ning töid teostatakse kahes etapis. Kogu reisijate turvalisuse ja teeninduse taseme tõstmise projekt läheb maksma 2.8 miljonit eurot ning tööd peaksid olema valmis aprilli alguseks. Lennujaama julgestusosakonna juht Tarvi Pihlakas lausub, et muudetakse ka julgestuskontrolli metoodikat ning selle tulemusena läheb julgestuskontrolli läbimine tulevikus kiiremaks ja lihtsamaks. Samas on veel ebaselge, mis reisijate jaoks täpsemalt muutub. Lennujaama selgitusel saab selle kohta täpsemaid andmeid anda siis, kui seadmeid ja protsesse on testitud ning kõik protseduurid Transpordiametiga kooskõlastatud.