TOHOH! ⟩ Seda tavalist tegevust ei tohi lennusaatjad enam õhusõidukis ette võtta

Väidetavalt kavatseb lennufirma hakata hoiatama, või isegi lahti laskma, lennusaatjaid, kes kasutavad lennukis enda isiklikke telefone. Veebi lekkinud kirjas seisab, et isikliku elektroonilise seadme kasutamine ei ole lubatud siis, kui reisijad on lennukis. Ainsa erandina võivad nad telefone ja muid seadmeid kasutada personali puhkamiseks mõeldud alas.

United Airlines sõnul on selline reegel kehtestatud hea põhjusega, sest lennusaatjad peavad olema reisijatele nähtavad ja pakkuma tähelepanelikku teenindust, kuid telefonis aega veetes ei saa nad seda teha.

«Kliendid ootavad lennusaatjatelt suurepärast teenindust. Kui mugavalt tunneksid sa ise siis, kui peaksid küsima abi inimeselt, kes on süvenenud oma telefonisse?» kirjutati väidetavalt lekkinud sõnumis.

Lennufirma edastatud meeldetuletuses kirjutati, et telefoni kasutamise tõttu ei kannata ainult teenuse kvaliteet. United hoiatas, et pikalt nutiseadmete vaatamine võib kaasa tuua hulga ohutusprobleeme, kirjutab New York Post.