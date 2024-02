EKSPERT SOOVITAB ⟩ Vajalikud nipid, mida populaarsesse sihtkohta reisides meeles pidada

Pilt on illustreeriv. Foto: Shutterstock

Kontrolli ilma, piirkondi ja randu

Turismi kõrghooaeg, mis sobib ideaalselt rannapuhkuseks ning lääne- ja lõunaranniku avastamiseks, kestab detsembrist märtsini, kui neis piirkondades on kuiv hooaeg – sel perioodil on Sri Lankal kõrghooaeg täies hoos. Õhutemperatuur on 25-29 kraadi ja veetemperatuur 26-29 kraadi ringis. Populaarsed kuurordid on kõige võluvamad ja rahulikumad, kuid võivad olla rahvarohked. Peaaegu kõik Sri Lanka rannad on avalikud, ilma lamamistoolideta. Kohalikud puhkavad randades koos turistidega, osad liiguvad ringi ja müüvad süüa-juua.

Praegu on põhja- ja idaosas mussoonid. Kui plaanid seda saare osa külastada, lisa kindlasti oma pakkimisnimekirja vihmamantel. Mussoonvihmad on tavaliselt lühikesed ja vahelduvad pikkade päikesepaisteliste ilmadega.

Kui rannas lõõgastumine ja tegevused on just sulle, soovitame külastada üht Sri Lanka parimat randa. Bentotas on palju suuri pakettreiside hotelle, mis asuvad peenetel liivaribadel, meelitades peresid oma kuldsete liivarandade, rikkaliku veealuse maailma, uppunud laevadevaremete ja värviliste kaladega.

Hikkaduwa kuurort väärib tähelepanu oma merikilpkonnade, puutumatute randade, kaitstud korallriffide, surfamise ja Sri Lankaga tutvumise lähtepunktina. Weligama on tänu liivase põhjaga veele tuntud kui üks parimaid surfirandu Sri Lankal.

Jälgi liiklust