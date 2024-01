Tulevase kultuuripealinna peidetud aarded

Kolmetunnise busssõidu kaugusel Läti pealinnast Riiast on Liepāja, ainuke Läti linn, kus leiab eest rannad, meretranspordi, juugendstiili ja muusika väga erilisel viisil. Talvekuudel pakuvad mitmed kunstigaleriid suurepäraseid elamusi, mida täiendavad mõnusad kohvikud ja restoranid, pealegi sümpaatsete hindadega. Suvel muutub Liepāja Läti suvepealinnaks, mille üheks pärliks on rannahoone juugendstiilile omase kerge ja kauni kujundusega. Randa tasub siiski alati minna. Leidsin tuulisel jalutuskäigul eest hiigelsuure vetikate vaiba ja sain teada, et põhjatuuled toovad ainult talvekuudel randa selle paksu, pehme koguse ja seda koos merevaiguga.