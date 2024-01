TAPVALT OHTLIK ⟩ Turiste hoiatatakse populaarsele saarele reisimise eest

USA saatkond Nassaus andis turvahoiatuse USA kodanikele, kuna Bahama saarte pealinnas on alates 2024. aasta algusest toimunud 18 mõrva. Peamiseks vägivallamotiiviks on olnud kättemaks.

Peaminister Philip Brave Davis ütles, et vägivaldsete kuritegude kasvuga võitlemiseks suurendatakse politsei kohalolekut ja rajatakse teetõkkeid. «Me ei riku kellegi kodanikuvabadusi, kuid tõenäoliselt on neil meetmetel mõju. See võib tekitada hilinemisi kohtumistele või muudele plaanidele, kuid see on väike hind, mida maksta.»