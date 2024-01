RANNAREISIDE LÕPP? ⟩ Populaarse sihtkoha elanikel on turistidest kõrini: minge koju!

Kohalikud on ühendanud jõud, et vähendada Kanaari saartele saabuvate turistide arvu, sest nende hinnangul on just võõrad külalised süüdi piirkonna üha enam halvenevas seisus. Kohalikud süüdistavad turiste keskkonnakahjustustes, ülerahvastatuses, pikkades ummikutes ja suurtes reovee leketes.