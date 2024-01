Vajad reisiideid? Peagi algav turismimess pakub põnevaid lahendusi

Reisibüroo Go Travel turundusjuht Kädi Pupart lisas, et plaanis on valikusse lisada mitmeid uusi sihtkohti, kuhu varem Eestist pakettreise tehtud pole, nagu näiteks Albaania, Calabria piirkond Itaalias ja Põhja-Küpros. Üllatava sihtkohana pakub AirGuru Sri Lankat, kuhu saab nüüd lennata mugavalt otse Tallinnast ning ka Estravelil on külastajatele varuks mitmeid üllatusi nii lennupiletite kui pakettreiside valikus.