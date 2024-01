ÜLEVAADE ⟩ Nendest üritustest ei taha sa sel nädalavahetusel ilma jääda!

Muusika

Loodus

Muu

Laupäeval saab minna Tsirguliina rahvamajja kogukonnaüritusele « Igaühes midagi on ». Toimub omanäoline mitmekultuuriline peoõhtu, kus osalejatele tutvustatakse esinemiskavade kaudu mitmete Euroopa riikide kultuure. Õhtu tipphetkeks on Singer Vingeri kontsert.

Sport

Lund on olnud pikalt – kel hea suusavorm all, see võtku sel nädalavahetusel osa Viru maratonist. Seal on kõigile võimetekohased võistlusrajad, toimuvad ka lastesõidud.