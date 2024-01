HEA TEADA ⟩ Hirmutav põhjus, miks reisijad ei tohiks kunagi lennusaatjaid eirata

Kui kuu alguses Tokyo Haneda lennujaamas reisilennuk teise õhusõidukiga kokku põrkas, lahvatas Japan Airlinesi lennuk leekidesse ning üle maailma uudisest kuulnud inimesed arvasid, et juhtunud on midagi väga jubedat. Paljude üllatuseks pääsesid aga kõik reisilennukis olnud 379 inimest turvaliselt põlevast õhusõidukist välja.

Kuigi inimesed pidasid seda suureks imeks, sõnavad kogenud lennusaatjad, et kui lennuki personalil on korralik väljaõpe ja oskused paanikat tekitavas olukorras selget pead hoida, siis on võimalik ka leekides lennukist eluga välja tulla. Siiski panevad mitmed lennusaatjad reisijatele südamele, et hirmutavatest lennuõnnetustest on võimalik välja tulla vaid siis, kui inimesed lennuki personali tõsiselt võtavad.