Kuulsat Itaalia linna Pompeid külastanud turist haaras ajaloolisest paigast kaasa mõned kivid, et need suveniirina koju viia. Nüüd aga arvab naine, et laava alla jäänud linnast kivide varastamine tõi talle needuse ja põhjustas ränga haiguse.