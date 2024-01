Naise suur elevus kadus aga ruttu, kui ta korterisse kohale jõudes mõistis, et midagi on väga valesti. Väljaandele Newsweek antud intervjuus sõnas ta, et ööbimispaika sisse astudes märkas ta kohe, et korteris on palju veidraid lukustatud uksi, mida majutuskohta tutvustavatel piltidel näha polnud.