Matkamessut 2024: sinised unistused keset valget lumekaost

Trammi ei tule! Kes oleks võinud uskuda, et midagi taolist on võimalik Soomes, karmide põhjamaiste oludega nii hästi kohanenud heaoluriigis? Kuid just taolisesse reaalsusesse 18. jaanuari hommikul täistuisanud Helsingis ärgati. Reisid olid lõppenud näiteks Viking Line terminali juurde viival liinil number 5, sellal kui lõviosal marsruutidel liikusid ühissõidukid kord veerand tunni tagant või harvemini. Vaikselt ootasid veel tugevas tuisus trammi reisijate mustavad kogud. Asjaolu, et massitranspordi marsruute oli hiljuti muudetud ka Helsingis, lisas orienteerumisse põhjanaabrite pealinnas sel päeval täiendava keerukusfaktori.