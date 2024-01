Turkish Airlines hakkab lendama Austraaliasse

Ajalehe The Sydney Morning Herald andmeil alustab Turkish Airlines lendudega Melbourne´i märtsi keskel (praegu pakub Turkish Airlines lende Austraaliasse koostöös Aasia lennufirmadega näiteks ümberistumistega Kuala Lumpuris, Bangkokis või Abu Dhabis). Esialgu toimuvad Boeing 787 Dreamlineriga opereeritavad lennud kolmel korral nädalas, väljumised Türgist on esmaspäeviti, kolmapäeviti ja laupäeviti ning vahemaandumine leiab aset Singapuris. Lend Istanbulist Singapuri kestab veidi üle kümne ja Singapurist Melbourne´i üle seitsme tunni, tagasiteel on lennuajad pikemad: esimesel otsal 7 tundi ja 30 minuitit ning teel Istanbulini 11 tundi ja 45 minutit.