Jessy Muller jagab sotsiaalmeedias tihti väikeseid klippe oma põnevatest reisidest, mida ta väikese matkabussiga ette võtab. Hiljuti selgitas aga reisisõber, et kuna tema bussis pole sooja vett, ei saa ta tihi korralikult ennast pesta ning kasutab enda puhastamiseks loovaid meetodeid.

Selleks, et endale siiski korralikku pesemist lubada, peatub ta vahel mõnes puhkekeskuses või duširuumiga tanklas, kus ta saab tasu eest vannituba kasutada. «Veetsin viis nädalat ilma duši all käimata ja see tegi inimesi väga vihaseks. Pikalt selle üle mõeldes otsustasin seekord lausa kuus nädalat pesemata olla,» jagas naine.