Tallinna lennujaamas algasid uuendustööd: reisijad võiksid varuda rohkem aega

Lennujaama julgestustöötajad täidavad kohusetundlikult lennundusjulgestuse protseduure, pidades silmas kõiki rahvusvahelisi standardeid ja nõudeid. Tarvi Pihlakas nendib, et renoveerimistööde käigus võib tekkida pikemaid julgestuskontrolli järjekordi: «Tipptundidel ja eriti varahommikustel aegadel, mil reisile on suundumas korraga mitme lennu reisijad, võib juhtuda, et tuleb kauem oodata. Lennujaama sujuvamaks läbimiseks ning lennust maha jäämise vältimiseks soovitame tulla lennujaama kindlasti 2 tundi enne väljalendu,» rõhutas Pihlakas ning lisas, et lennujaamas erinevate seadmete vahetamine on keeruline, sest reisijate teenindamine ei tohi katkeda ning teeninduse kvaliteet langeda.