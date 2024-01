PILOODID SELGITAVAD ⟩ Neid lihtsaid reegleid peaks järgima iga tubli reisija

Paljud reisijad võtavad lennukisse saabudes ja ennast istekohale sisse seades jalanõud jalast, et ennast reisil võimalikult mugavalt tunda. Siiski hoiatavad mitmed piloodid, et lennukis ei tasuks sokkis või lausa paljajalu ringi käia, eriti veel siis, kui reisija plaanib külastada tualetti. Lennukijuhid panevad inimestele südamele, et õhusõiduki tualetti peaks alati astuma jalanõudega, sest tualeti põrandad on üsna tihti veest märjad ja väga räpased.