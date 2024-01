SINNA JA TAGASI ⟩ Tagasi lihtrahva hulka

Temaatilistes internetifoorumeis avaldati nördimust, end tunti röövituna. Mõnedki aastas sadu öid hotellides viibijad deklareerisid, et enam pole mingit põhjust IHGle lojaalne olla. Kuid võis aimata ka kergendust: nüüd saame öömaja valida ka teiste hotellide seast. See – ühelt poolt lojaalsusprogrammide poolt pakutava lahjendamine, teisalt aga illusioonid kaotanud klientide demarche – on reisimaailmas jõuline trend.