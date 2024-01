Lennusaatja paljastas, et paljudel meeskondadel on üks kindel salajane nimi, millega nad kutsuvad ebameeldivaid reisijaid, et nendest ilma reisija teadmata rääkida.

Lennuki personali liikme sõnul sai nimi alguse sellest, et varem kasutasid paljud lennusaatjad keeruliste reisijate puhul lühendit PILP (Passenger I’d Like To Punch – Reisija, Keda Ma Tahaksin Lüüa). Aja jooksul on nutikas lühend aga muutunud ning nüüd on üsna tavaline, et lühendi asemel kasutatakse nime Philip.