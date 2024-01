New Yorgist pärit 32-aastane Kelly Levine oli väga mures oma viiekuuse tütre Romyga Mehhikosse puhkusereisile lendamise pärast. Ta kartis, et ta ei suuda last terve lennu vältel tegevuses hoida ning kui ta magama ei jää, siis võib lapse nutt paljusid kaasreisijaid häirida. Ärevust tekitanud reis muutus aga perele positiivselt meeldejäävaks, kui nad koju tagasi lennates ühe kaasreisijaga tuttavaks said.