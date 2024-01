Kolm minutit kestva videoklipi filmis üks Indoneesia saart külastanud turist, kes üritas paaniliselt autost välja saada ning tahtis eluohtlikku olukorda enda kaitsmiseks jäädvustada. Videos võib kuulda, et kui üks taksos olnud naistest viisakalt juhilt palus, et ta neid autost välja lubaks, on selgelt kuulda, kuidas juht korduvalt naistele «ei» ütleb. Turistid väitsid, et taksojuht ei viinud neid isegi nende soovitud sihtkohta.