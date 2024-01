HEA TEADA ⟩ Hirmutav põhjus, miks ei tohiks mitte kunagi lennukis magada

Sel ajal, kui lennuk tasapisi aina kõrgemale tõuseb ja maandudes maapinnale läheneb, muutub salongis olev õhurõhk ning kuigi meie kehad on õppinud kiirelt muutuva rõhuga hakkama saama, tekitab see paljudele reisijatele kõrvavalu või paneb kõrvad hoopis lukku.

Lennukikõrvaks kutsutud nähtus on pinge, mis tekib kõrvas siis, kui ümbritseva keskkonna õhurõhk kiiresti muutub või on tavapärasest tasemest erinev. Kui rõhk tõuseb, ajab see kõrvakile punni, kuid kui rõhk langeb, surub see kõrvakile sissepoole ning see tekitabki reisijale valu.