Floridas asuva Key Westi rahvusvahelises lennujaamas 5. jaanuaril filmitud klipp jõudis X-is kiiresti suure hulga inimesteni, kes olid hämmingus lennukijuhi armsast käitumisest. Reisija nimega Robert Idell sõnas, et ta oli rahulikult ennast istmele sisse seadnud ning valmistus eesolevaks reisiks, kui ta märkas aknast välja vaadates, et lennuki ümber askeldavate inimeste seas on ka pisut uhkemast riietuses mees.