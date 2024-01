PUUDUSTEGA PARADIIS ⟩ Sri Lanka reisi mõrkjasmagus järelmaik

«Tšarterlend Sri Lankale pidi esialgu väljuma Tallinnast kell 3.20 öösel, eelneval õhtul tuli teade, et reis lükatakse edasi kella 8.20 ja siis uus teade, et lend algab kl 6.50. Kobisin lennujaama kella neljaks hommikul, aga tegelikult läks lend välja ikkagi alles kell 8. Midagi selgituseks ei toodud, lihtsalt saadeti kogu aeg sõnumeid, et reisi aeg jälle nihkub. Kompensatsiooniks pakuti check-in´i tehes 7 eurost toitlustusvautšerit, mida sai öösel lennujaamas kasutada. Oli kuulda, et kaugemalt tulijad olid tulnud lennujaama ikkagi selle arvestusega, et lend läheb välja kell kolm öösel, osad neist said endale 50 euro väärtuses paariks tunniks hotellikoha.»