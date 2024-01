USAs jäi uhiuus Boeing 737 MAX lennu ajal aknast ilma

Ajalehe Business Insider andmeil kaotas Alaska Airlinesi lend AS 1282 Portlandist Ontario lennuväljale reedel akna. Vahejuhtum leidis aset mõni aeg pärast starti ning minemalennanud akna juures ei olnud istumas ühtegi pardal viibinud 171 reisijast. Lisaks oli lennukis ka 6 meeskonnaliiget. Lennuk oli sellel ajal umbes viie kilomeetri kõrgusel.

Täiendatud andmeil tekkis lennuki seina auk varuväljapääsu reas. Veebilehel Air Data News viidatakse, et Boeing 737-9 MAX lennukeil avanevad keskmiste varuväljapääsude uksed väljapoole, kuid osad lennufirmad on otsustanud need uksed deaktiveerida ja katta seestpoolt seinapaneeliga.