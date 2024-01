USAs jäi uhiuus Boeing 737 MAX lennu ajal aknast ilma

Täiendatud andmeil tekkis lennuki seina auk varuväljapääsu reas. Veebilehel Air Data News viidatakse, et Boeing 737-9 MAX lennukeil on keskmiste varuväljapääsude uksed avanevad väljapoole, kuid osad lennufirmad on otsustanud need uksed deaktiveerida ja katta seestpoolt seinapaneelidega.