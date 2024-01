Pilt on illustreeriv.

Royal Caribbeani üheksa kuud kestev kruiis on nüüdseks juba kuu aega veekogudel seilanud ning on viinud uudishimulikke reisijaid põnevatesse Lõuna-Ameerika riikidesse. Alles reisi esimeses etapis olev kruiis on aga ehmatavate ilmaolude tõttu tekitanud reisijate seas palju muret ja probleeme.