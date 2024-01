Redditisse postitatud pildil on näha, kuidas tüdruku isa, kes istub tema taga, on ennast ettepoole kallutanud ning käe välja sirutanud nii, et väike tütar saaks kõva käetoe asemel toetada oma pead hoopis isa peopesale. Postitaja lisas armsale fotole juurde teksti, kirjutades, et isa hoidis oma kätt lapse pea all 45 minutit, et tütar saaks hästi magada.