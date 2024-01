Reisivatel vallalistel on just nüüd parim aeg kallim leida, sest sotsiaalmeedia abil on selgunud, et parim koht, kus reisil enda tulevasega kohtuda, on just lennujaamas. TikTokis on alguse saanud fenomen, kus peamiselt naised on hakanud ennast lennukis meikima, et maandudes võimalikult head välja näha, sest on suur võimalus, et lennujaamas võib märgata potentsiaalseid partnereid.