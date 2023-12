Qatar Airways keelas tuntud videoblogijal edaspidise reisimise

Tuntud lennublogija John Cahill avaldas mõne aja eest kriitilise video Qatar Airwaysi Colombo-Doha lennult saadud negatiivsetest kogemustest. Viimase kuue aasta jooksul Youtubes enam kui 650 lendu arvustanud Cahill kurtis näiteks, et stjuardessid olid reisjate suhtes ükskõiksed ega naeratanud neile uksel tervituseks ning lennuki tualettruumide põradad olid kaetud uriiniga, vahendab veebileht Paddle Your Own Kanoo. Lennukite tualettide põrandale uriiniloikude tekkimine on reisijate varieeruvate kommete ja kognitiivsete võimete tõttu tavaline, kuid paremad (eeskätt Aasia) lennukompaniid teevad enamasti lennu ajal suuri pingutusi, et hügieenitase liiga nähtavalt ei kannataks.